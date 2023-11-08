ТОП-5 рисков в пластических операциях

С какими самыми распространенными рисками приходится сталкиваться пациентам, “Дни.ру” спросили у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Альбертовича Алексаняна.

Инъекционная (безоперационная) ринопластика

Количество людей, которые недовольны своим носом – достаточно большое. И их число растет под влиянием навязанных модных трендов и соцсетей. Когда решение исправить форму носа принято, начинаются поиски выгодных предложений. Маркетологи умело расставляют сети, предлагая получить “нос своей мечты” без хирургического вмешательства. Пациентов подкупает отсутствие наркоза, быстрое восстановление, более низкая цена по сравнению с классической ринопластикой. Какие риски у такого необдуманного шага?

1. Инъекция гиалуроновой кислотой с одной стороны – безопасна, так как не вызывает реакции. Но нос является сложной сосудистой системой, и даже такой максимально деликатный препарат ему не подходит. Гиалуронка может “добраться” до артерий глаз, стать причиной ухудшения зрения или вовсе его потери.

2. Когда врач-косметолог вводит препарат, он может легко повредить сосуды. Если специалист не очень опытный и квалифицированный, то в случае неверно рассчитанной дозы, капилляры кончика носа могут сжаться и стать причиной некроза.

3. Инъекционным способом изменить форму носа не получится, так как объем тканей от препарата увеличивается.

В конечном итоге, результат вряд ли будет удовлетворительным и, если желание исправить нос останется, придется рассматривать проверенные временем варианты. Несмотря на то, что хирургическое вмешательство более серьезный процесс и решение должно быть продуманным, это единственный способ получить тот эффект, на который рассчитывает пациент: избавиться от горбинки, изменить форму носа, вернуть здоровое дыхание. А главное — получить тот нос, который будет соответствовать пропорциям лица и вписываться в его природные черты.

Не дышащий нос

Многих пациентов волнует не только внешний вид носа: важно также восстановить правильное дыхание. Квалифицированные хирурги проводят одновременно коррекцию носа и септопластику, и таким образом помогают многим людям решить один из главных вопросов здоровья. Но бывает, что операция прошла довольно успешно, а нос так и не стал свободно дышать. Раньше времени расстраиваться нет причин. Даже бескровная ринопластика, признанная максимально щадящей методикой, предполагает естественный отек – это нормально после хирургического вмешательства. Если хочется ускорить восстановление, врач назначит необходимые физиопроцедуры. Но если времени прошло достаточно много, а нос так и не начал дышать, самая распространённая причина – некорректно проведенная операция. Что нужно учесть перед планированием ринопластики?

– опыт, квалификацию хирурга. Любой пластический хирург специализируются на каких-то определенных операциях. Если подруге или коллеге прекрасно сделали грудь, это не значит, что у этого же хирурга таким же отличным получится нос. Определенное преимущество – авторская запатентованная методика. Такое признание говорит о высокой экспертности и профессионализме врача;

– ринопластика – сложное вмешательство и стоить дешево не может. Операция предполагает работу целой команды, наркоз, комфортное пребывание в клинике, подготовительный и реабилитационный периоды;

– большое количество предложений не рынке создает ошибочное впечатление о простоте операции. Многие думают, что даже начинающие специалисты легко справятся с подобным вмешательством. Это заблуждение. Статистика говорит о том, что после неопытных врачей пациенты обращаются за повторной ринопластикой к более квалифицированным хирургам. Поэтому выбор клиники с хорошей репутацией и хирурга – важный шаг.

Рубцы после операции

Не нужно бояться рубца, ведь пластика невозможно без разреза. Сначала он будет ярче, но постепенно станет едва заметной белой полоской. Хирурги выполняют микроразрезы, так как эстетика предполагает незаметную для окружающих работу. Выбираются места в волосистой части головы, за ухом, в складках и других скрытых зонах. Современные технологии продолжают совершенствоваться, чтобы делать послеоперационные рубцы почти невидимыми.

Если речь идет о ринопластике, то открытый способ вмешательства может оставить заметный рубец, так как подразумевает разрез на колумелле. При закрытом методе весь процесс происходит внутри носа без нарушения сосудистой сетки носа.

Подводные камни липосакции

С возрастом многие женщины хотят избавиться от жировых ловушек на лице и улучшить его контуры. Липосакция позволяет значительно омолодить лицо, сделать его более свежим и молодым, но при условии опытных рук врача. Если неправильно рассчитать объемы удаляемого жира, ткани еще больше потянутся вниз и лицо так и останется зрелым и уставшим.

Подводные камни липофилинга

С помощью инъекций собственного жира (липофилинга) можно помочь излишне худому зрелому лицу добиться округлых форм. Но и в этом методе есть свои подводные камни. Жир не всегда приживается так, как надо, и спрогнозировать результат бывает сложно. Доверившись профессиональным рукам, можно рассчитывать на правильные дозировки и возможность провести операцию два или три раза, чтобы добиться максимального эффекта без длительной реабилитации.