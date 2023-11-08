Мнение: О сенсационной (фейковой) отставке Залужного… «Зрада» началась?

Как говорят, у победы — тысячи отцов, поражение обычно сирота. Впрочем, у нынешней «сиротки», деликатно названной «тупиком», есть сразу три претендента на отцовство, все, по совпадению, на букву «З». Первую в слове «зрада». И двое из этих отцов-зрадников сошлись в клинче друг с другом.

Появилась информация о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, автора нашумевшей статьи в британском The Economist, где признание-предупреждение насчёт «позиционного тупика» прозвучало по-военному громко и чётко. Что сразу вызвало резкое недовольство президента страны Владимира Зеленского и вылилось в заочную полемику между ними. А в результате…

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев написал в одной запрещённой соцсети, что, по его данным, министр обороны Рустем Умеров подал представление об отставке Валерия Залужного. Да, спустя некоторое время он сам же и опроверг это сообщение. Но «зрада» полетела по соцсетям и СМИ. Потому что общественное мнение Украины было к ней готово.

Дело в том, что слухи о расхождениях между Валерием Залужным и Офисом президента Украины ходили ещё в прошлом году. А после двух публикаций на Западе — статьи в Time, где утверждается, что ближайшее окружение скрывает от Владимира Зеленского тяжёлую правду об удручающей ситуации на поле боя, и упомянутого эссе в журнале Economist о тупике на фронте — о конфликте в верхах заговорили уже в открытую. Тем более, что с Банковой, где находится ОП, в главкома ВСУ полетели стрелы. Например, замглавы Офиса президента Игорь Жовква дал понять, что статью генерала в команде «Квартала 95» считают вредной, так как она вызвала переполох среди западных партнёров. А затем уже и сам Владимир Зеленский заявил, что не считает ситуацию на фронте тупиковой.

Масла в огонь подлила и ставшая скандальной отставка командующего сил специальных операций Виктора Хоренко по решению украинского президента, о которой Валерий Залужный якобы ничего не знал. Это решение провели «через голову» главкома по представлению нового министра обороны Рустема Умерова, продолжающего чистку в рядах военных. Плюс в западных СМИ вышло сразу несколько статей о том, что растут противоречия между Зеленским и Залужным причем с большей симпатией к последнему.

На фоне всего этого в политических кругах получила широкое распространение версия, что все происходящее сейчас — звенья одной цепи. Якобы Валерий Залужный может стать при поддержке Запада альтернативой Владимиру Зеленскому и пойдёт на выборы президента в марте 2024 года, на которых настаивают в Вашингтоне. И на этих выборах популярный военный, с которым ассоциируются успехи 2022 года, имеет все шансы победить ныне действующего главу государства, стремительно теряющего доверие избирателей и вызывающего раздражение в Белом доме. То есть, сообщение депутата Владимира Арьева упало на подготовленную почву.

Правда, Владимир Зеленский после долгих колебаний высказался вполне определённо: «не время для выборов». И в украинском Избиркоме его столь же чётко поддержали: мол, глава государства продолжит исполнять обязанности, пока в стране сохраняется военное положение. Тем не менее, информационная кампания против Валерия Залужного идёт, как и шла. Её ведёт целый хор контролируемых Офисом президента телеграм-каналов и политиков из президентского пула.

Валерия Залужного обвиняют в пораженчестве, в нежелании воевать до победного конца (то есть до выхода ВСУ на границы Украины состоянием на 1991 год). Против главкома оборачивают его намерение защитить кандидатскую диссертацию и даже трагическую гибель одного из его ближайших помощников. И выглядит всё это так, что общество готовят к тому, что один из народных любимцев, символ героического сопротивления Украины «атаман Залужный» таки будет отправлен в отставку. Может быть, не прямо сейчас.

А тут ещё экс-президент Украины Пётр Порошенко включился…

В общем, украинские пауки в банке начали жалить и кусать друг друга?

Зрада?

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