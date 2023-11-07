Футбольный клуб «Спартак» переименуют, чтобы не ассоциировать его с римским преступником

Глава Ассоциации историков российского спорта на встрече общественного совета при Минспорта выступил с инициативой переименовать футбольный клуб «Спартак».

Как подчеркнул специалист, нынешнее название «гладиаторов» устарело и имеет ярко выраженную негативную коннотацию.

«Кем вообще был этот Спартак? Римским босяком и смутьяном, который никакого отношения к истории России и футбола не имеет. Один из самых популярных отечественных футбольных клубов должен быть назван в честь российских героев, благо, что у нас их хватает», – сказал он.

Министр спорта России Олег Матыцин поддержал инициативу историка и предложил провести всероссийское голосование по новому названию «Спартака». Как отмечают эксперты, чтобы обеспечить преемственность, футбольный клуб можно назвать в честь видных отечественных деятелей народно-освободительного движения – Степана Разина, Кондратия Булавина или Емельяна Пугачёва.

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