 

Киркоров, SHAMAN и Лорак: обнародованы имена всех участников “Песни года”

07.11.2023, 15:30, Разное
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Лауреатами легендарного телефестиваля ежегодно становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. На сцене и в в эфире – только хиты в исполнении молодых звезд и мэтров эстрады.

Здесь всегда лучшие из лучших, все сливки нашего шоу-бизнеса. Артисты шьют наряды, готовят номера, понимая, что это самый ответственный концерт года.

В этот раз на сцену спорткомплекса “Мегаспорт” выйдут Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Полина Гагарина, Анжелика Варум, Григорий Лепс, Ани Лорак, Стас Михайлов, DaBro, Мари Краймбрери, Николай Басков, Сергей Лазарев, Валерия, Лолита, Игорь Николаев, Artik & Asti, Юлианна Караулова, Anna Asti, Александр Ревва, Клава Кока, Люся Чеботина, Shaman, Мот, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко, Galibri & Mavik и многие другие. Будут все!

Ведущие концерта – Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. А посмотреть телеверсию можно будет 1 и 2 января 2024 года на телеканале “Россия 1”.


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