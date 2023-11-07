 

Гульнувшая на вечеринке Собчак заговорила о сексе с Моргенштерном*

07.11.2023, 13:08, Разное
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После ухода из “Дома-2” популярная ведущая продолжила работу на телевидении, принимала участие в различных проектах, стала активно заниматься общественной и политической деятельностью. Ксения Собчак также стала известной благодаря своим журналистским расследованиям и общественным выступлениям.

Зачастую популярная журналистка находится в самом центре различных скандалов. Точнее, она является их организатором. Чего только стоят разборки между Ксенией Собчак и Викторией Боней, за которыми наблюдает вся страна. А недавно звезда и вовсе поддержала Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве. Как сообщает Общественная служба новостей, Ксения Собчак рассказала, что популярный блогер помог разбогатеть многим ее знакомым.

Стоит отметить, что популярная журналистка активно развивает свой YouTube-канал. На нем Ксении Собчак делится своими мыслями по актуальным темам, рассказывает о своей жизни, участвует в дискуссиях с известными людьми и экспертами. В последнем выпуске гостем ее шоу стал Моргенштерн*.

Так, во время записи интервью они начали обсуждать откровенную тему. Гульнувшая на вечеринке в честь своего дня рождения Ксения Собчак заговорила о сексе с Моргенштерном*. Журналистка решила поинтересоваться у артиста, какие девушки привлекают его в интимном плане. Конечно, не обошлось и без намеков на саму звезду.

“Кто еще из влиятельных женщин может тебя сексуально заинтересовать? Ну, Ксения Собчак — понятно, мы поэтому здесь”, – высказалась бывшая ведущая шоу “Дом-2”.

Ранее “Дни.ру” писали, что семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес.

* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.


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