Кабель связи поврежден в Финском заливе

Российский кабель связи, проходящий по дну Финского залива, поврежден, в настоящее время проходят ремонтные работы. Информацию об этом распространило Финское Министерство экономики.

Отмечается, что поврежден кабель “Балтика”, который связывает Санкт-Петербург и Калининград и частично проходит через экономическую зону Финляндии. В связи с этим специализированное российское судно было направлено к месту повреждения после проведения переговоров.

“Спасатель Карев”, российское ремонтное судно, в настоящее время находится на месте инцидента, там он активно ведет работы по устранению повреждений. Важно отметить, что эти они проводятся под контролем береговой охраны Финляндии.

Следует отметить, что российская сторона уведомила Финляндию о разрыве кабеля еще 12 октября. Тем не менее, ремонтные работы пришлось отложить на время в связи с проведением расследования инцидента, связанного с газопроводом Balticconnector.