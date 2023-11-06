Вклады граждан в Сбербанке СССР предложили обнулить, обложив их платой за обслуживание

В Центробанке придумали, как решить старую проблему со вкладами советских граждан в Сбербанке.

Предлагается ввести по ним процент, который не банк должен выплачивать вкладчику, а вкладчик – банку.

Официально этот процент будет называться платой за обслуживание вклада. Считается, что банк все эти годы обслуживал советские вклады, тратил на это ресурсы и теперь вправе истребовать с вкладчиков оплату услуги. Плату предлагается установить на уровне 3,33% в год – таким образом, получится, что ещё все вклады «сгорели» ещё к началу 2022 года.

– Если вкладчик не снимает свои деньги и никак ими не пользуется, каждый год с него списывается 3,33% за обслуживание вклада – это вполне мировая практика. В этом сценарии выходит, что по состоянию на 2023 год вкладчики ещё и остались должны банку, – отмечает источник в ЦБ. – Конечно, мы обсуждаем со Сбербанком возможность добровольного позитивного жеста в рамках его социальной нагрузки с тем, чтобы простить населению этот долг.

Как отмечают авторы идеи, схема с платой за обслуживание ещё и позволит вернуть в бюджет средства, выплаченные гражданам в рамках частичных компенсаций по вкладам. Обсуждение идеи на межведомственном уровне намечено на декабрь.

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