Новый Poco C65: Бюджетный Смартфон Xiaomi с 90 Гц Экраном

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco C65, который является улучшенной версией модели Poco C55, выпущенной ранее в этом году, согласно информации от портала GSMArena.

Poco C65 оснащен 6,74-дюймовым IPS-экраном, предлагающим разрешение HD+ и частоту обновления изображения на уровне 90 Гц. Этот экран также поддерживает технологию DC Dimming для уменьшения мерцания и обеспечивает защиту глаз от вредного синего света, подтвержденную сертификацией TUV Rheinland.

Смартфон оборудован основной камерой с разрешением 50 Мп и макромодулем на 2 Мп. На передней стороне установлена селфи-камера на 8 Мп.

За производительность устройства отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G85. Poco C65 предлагается в двух конфигурациях: 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт через порт USB-C, хотя в комплекте идет зарядное устройство мощностью 10 Вт. Смартфон также оборудован 3,5-мм разъемом для наушников и боковым сканером отпечатков пальцев.

Дата начала продаж Poco C65 пока не объявлена, но известно, что цена начинается от $109 (примерно 10,1 тыс. рублей) при доступности на онлайн-площадках.