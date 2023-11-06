 

Новый Poco C65: Бюджетный Смартфон Xiaomi с 90 Гц Экраном

06.11.2023, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco C65, который является улучшенной версией модели Poco C55, выпущенной ранее в этом году, согласно информации от портала GSMArena.

Poco C65 оснащен 6,74-дюймовым IPS-экраном, предлагающим разрешение HD+ и частоту обновления изображения на уровне 90 Гц. Этот экран также поддерживает технологию DC Dimming для уменьшения мерцания и обеспечивает защиту глаз от вредного синего света, подтвержденную сертификацией TUV Rheinland.

Смартфон оборудован основной камерой с разрешением 50 Мп и макромодулем на 2 Мп. На передней стороне установлена селфи-камера на 8 Мп.

За производительность устройства отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G85. Poco C65 предлагается в двух конфигурациях: 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт через порт USB-C, хотя в комплекте идет зарядное устройство мощностью 10 Вт. Смартфон также оборудован 3,5-мм разъемом для наушников и боковым сканером отпечатков пальцев.

Дата начала продаж Poco C65 пока не объявлена, но известно, что цена начинается от $109 (примерно 10,1 тыс. рублей) при доступности на онлайн-площадках.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Футболист Игорь Акинфеев заявил, что не променяет ни на что российские березки

07.11 / Мнение: Банкстеры атакуют

07.11 / Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике

07.11 / Удивительное видение Ирен Кун

07.11 / Как предотвратить стоматологические проблемы у детей?

07.11 / Мнение: О «красной кнопке» и «ядерном пепле»… Певец «Шаман» — всё?

07.11 / Мнение: О крахе больших надежд… Америка побеждает всегда?

07.11 / Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска

07.11 / Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка

07.11 / 5 поводов обнять близкого человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика