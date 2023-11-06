На CES 2024 Nvidia представит линейку видеокарт GeForce RTX 40 SUPER

На предстоящей январской выставке потребительской электроники CES 2024 компания Nvidia планирует официально представить линейку видеокарт GeForce RTX 40 SUPER. Информацию о этом предоставил портал Videocardz.

По данным источника, Nvidia забронировала три зала для проведения своей презентации на CES 2024, однако формат мероприятия не был официально уточнен. Вероятно, компания рассмотрит возможность проведения онлайн-трансляции или создания короткого видео-ролика, в котором будут представлены новые видеокарты.

Согласно слухам, линейка GeForce RTX 40 SUPER включит в себя два или три различных модели видеокарт. Самая мощная из них, GeForce RTX 4080 SUPER, будет оснащена разблокированным чипом AD103 с 10240 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR6X. Следующая по производительности модель, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, получит 8448 ядер CUDA и 16 ГБ видеопамяти. Наиболее доступная видеокарта в этой линейке, GeForce RTX 4070 SUPER, будет иметь 7168 ядер CUDA и 12 ГБ видеопамяти.

Интересно отметить, что по информации инсайдеров, Nvidia может использовать разные типы графических процессоров для создания RTX 4070 SUPER и увеличить ее энергопотребление на 20 Вт по сравнению с оригинальной RTX 4070.

Пока неизвестны цены на эти ожидаемые новинки.