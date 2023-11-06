Доктор Татьяна Захарова раскрывает первые симптомы недостатка магния

Магний играет важную роль в нормальном функционировании организма, необходимый для работы 350 различных ферментов. Доктор Татьяна Захарова раскрывает первые симптомы недостатка магния, среди которых усталость выделяется как первый признак.

Кроме усталости, симптомами дефицита магния могут быть судороги, сердечные подергивания и аритмия. Недостаток магния также связан с повышенной резистентностью к инсулину, бессонницей и депрессией. Пониженный уровень магния может быть вызван различными причинами, включая неправильное питание, хроническую диарею, употребление алкоголя, определенные лекарства, слабительные, проблемы с поджелудочной железой, медицинское лечение и генетические нарушения.

Доктор рекомендует увеличить потребление листовой зелени, такой как капуста, кресс-салат, бок-чой и другие, чтобы предотвратить дефицит магния. Она также советует употреблять глицинат магния вместо других форм магния.

Рафинированные продукты, содержащие фруктозу, а также употребление алкоголя, могут увеличить риск дефицита магния. Воспалительные состояния в организме и некоторые лекарства также могут снизить уровень магния.

Люди с определенными состояниями, такими как болезнь Крона, целиакия или другие проблемы, которые мешают усваиванию питательных веществ, также подвержены риску развития симптомов недостатка магния.

Чтобы бороться с усталостью и другими симптомами дефицита магния, важно внимательно следить за питанием и обращаться к врачу, если возникают необычные симптомы.