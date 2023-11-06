Мнение: Рунет может стать ядовитым болотом по образцу обычных СМИ

В России ввели маркировку рекламы в интернете. Теперь всю рекламу в блогах, в соцсетях, на форумах, в СМИ и так далее надо обязательно маркировать — помечать специальным токеном и сообщать о ней в Роскомнадзор. Тех, кто забудет пометить рекламный пост, ожидают штрафы (ссылка).

Зачем это сделали, понятно. Рынок интернет-рекламы не вполне прозрачный, так что его решили обелить, чтобы государство видело, кто кому платит, за что платит, и начисляются ли на уплаченное налоги.

К чему всё это приведёт, тоже понятно. К возврату грязных принципов англосаксонской журналистики, от которых мы начали было в последние 10 лет уходить.

Краткая суть этих принципов такова: новости бывают или плохими, или об английской королевской семье. Если ты опубликовал что-то хорошее про губернатора N, про бизнесмена K или про фирму L, и вырожденцы из Букингемского дворца в твоей заметке не упоминаются, значит это реклама. И если у журналиста не было прямого распоряжения сверху, то его вызывают на ковёр, и главный редактор таскает его за уши, возмущаясь тем, что журналист взял деньги за рекламу мимо кассы, надеясь, будто никто его крысятничества не заметит.

Российские СМИ взяли эту концепцию на вооружение в Перестройку по двум причинам. Во-первых, цвет позднесоветской журналистики не только смотрел в рот своим западным коллегам, но и прямо обучался иностранными фондами. В Ленинграде-Петербурге тех лет, к примеру, большая часть видных журналистов так или иначе была приглашена посетить в США на короткие «семинары». На этих семинарах американцы устраивали для наших журналистов небольшие персональные шоу, рассказывая, как здорово жить при демократии, и почему любить Америку выгодно не только России, как государству, но и конкретно этим журналистам.

Во-вторых, принципы англосаксонской журналистики удобны, так как позволяют владельцу СМИ легче контролировать персонал. Вам не надо думать, взял ваш журналист деньги у депутата Р, или нет. Если хвалит — значит взял. И депутату Р тоже нет смысла искать способы сэкономить, сунув на лапу рядовому журналисту. Депутат Р знает, что это бесполезно: бесплатно его могут только поругать, за тёплые же слова придётся прийти в редакцию и по коммерческому тарифу заплатить. Есть, правда, минус — у журналистов остаётся возможность брать взятки за чёрный пиар. Однако владельцы СМИ рассудили, что уж лучше так, чем вообще без контроля.

Таким образом, российские СМИ начиная с девяностых полны чернухи, а если там внезапно пишут про кого-то хорошо, даже если этот кто-то полностью заслужил похвалу, то все в отрасли понимающе кривят рот: «проплатили».

В начале нулевых в России наблюдался бурный расцвет блогов — примерно в 2001 на смену маленьким персональным страничкам отдельных блогеров публике стал доступен огромный Живой Журнал. Первое поколение блогеров ЖЖ вышло из журналистской или околожурналистской среды, поэтому не стоит удивляться, что представления об авторской порядочности они унаследовали оттуда. Главные правила того поколения блогеров были следующими:

1. Блогер должен быть демонстративно грязен — материться, плеваться, насмехаться над всем, что только может быть важно или дорого публике.

2. Блогер должен с улыбкой терпеть любую клевету, любые оскорбления в свой адрес. Банить кого бы то ни было — недопустимо.

3. Блогер не имеет права размещать рекламу, так как это самое дно позора. Рекламой считается любая похвала в чей бы то ни было адрес. «Отличный магазин» — реклама. «Политик X правильно поступил» — реклама. «Затянула книга C» — реклама.

Нездоровая часть аудитории охотно подхватила эти правила игры, так как ей было приятно наблюдать, как блогеры валяют друг друга в грязи, и так как она обожала травлю, а якобы рекламные посты давали для этого отличный предлог. Я помню, как в конце нулевых десятками (!) банил эту нечисть после каждого моего поста про открывшийся в России завод или про старую видеоигру. Многим приходилось банить сразу два аккаунта: первый за возглас «пост проплачен!», а второй за возмущённый вопль «правда глаза режет!».

В десятые Рунет значительно расширился, компьютер или смартфон появились практически у каждого дееспособного россиянина. Журналисты стали меньшинством, и клоака блогов постепенно начала самоочищаться. Отдельное спасибо (без иронии) надо сказать новому поколению блогеров с Ютуба, которые не испытывали уже стыда, когда кого-то хвалили. Ютуберы открыто благодарили своих спонсоров и откровенно, без малейшего стеснения, рекламировали их товары. Старую нездоровую часть публики корёжило от такого попрания их шакальего кодекса чести, однако с каждым годом чернушный перекос всё более и более выправлялся. Сейчас, в 2023, похвалить в блоге условный автомобиль так же нормально, как и поругать. Разносчики англосаксонских понятий с их фирменным «пост проплачен» появляются в комментариях уже не каждый месяц, и я даже испытываю ностальгию по ушедшей эпохе грязевых ванн.

Так вот, закон о маркировке рекламы может эту отвратительную эпоху снова вернуть. Он фактически запрещает блогерам писать хорошее о чём бы то ни было, так как хорошее — это реклама, а реклама должна быть помечена, а пометить рекламу, которую тебе никто не заказывал, невозможно.

Психологи давно вывели здоровую пропорцию общения: на семь хороших новостей может быть не более одной плохой. Один раз поругали школьника, семь раз похвалите. Один раз написали, как всё в стране плохо, семь раз скажите что-нибудь хорошее о стране.

Закон о маркировке рекламы такую практику прямо запрещает. Законопослушный блогер должен теперь превратить свой блог в аналог чернушной передачи «600 секунд». Любые хорошие новости и хвалебные посты блогер обязан теперь отправлять в ящик стола, как якобы рекламные, а свой блог он может наполнять исключительно руганью, сарказмом, оскорблениями и нытьём.

Цитирую из статьи 3 новой редакции закона № 38-ФЗ (ссылка):

реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

Берём для примера мою колонку про компьютерные игры, накладываем на мои посты этот иезуитский фильтр (ссылка):

1. Реклама Мордхау.

2. Реклама Инсомнии.

3. Реклама Масс Эффект.

4. Реклама Сатисфэктори.

5. Реклама канала iXBT.games.

6. Реклама GPT-4.

7. Снова реклама Мордхау.

…

С точки зрения здравого смысла абсолютно очевидно, что никакой рекламы в моей колонке про видеоигры нет — это обычные блогерские обзоры или размышления, то есть тот формат текстов, ради которого, собственно, меня и читают. С точки зрения нового закона — это очевидная реклама, а я, соответственно, нарушитель, который рекламу не маркирует.

Если я хочу соблюдать закон, мне надо или перестать вести блог вовсе, или действовать по правилам англосаксонской низости, то есть обильно поливать нечистотами любой объект, о котором я собираюсь аудитории рассказать.

Пока что я, как и все остальные блогеры, игнорирую новые правила в ожидании первых штрафов. Если карательные механизмы закона реально начнут применять, наказывая блогеров за якобы рекламные посты, мне придётся уйти за пейволл, сделав доступ к блогу платным. Может оно и к лучшему: по крайней мере, пейволл решит проблему спамеров, флудеров и ципсошников, которую нынешние крупные соцсети до сих пор даже не собираются решать.