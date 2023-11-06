Для кроссовера Aston Martin DBX готовится серьезное обновление интерьера

Обновленный британский кроссовер Aston Martin DBX 2024 модельного года существенно превзойдет предшественника по оснащению интерьера салона.

Производитель применит некоторые детали, которые ранее уже получили высокую оценку в гоночном экземпляре Aston Martin DB12. Вместе прежней мультимедийной системы предусмотрят собственную платформу для которой потребуется существенно обновить дизайн передней панели салона. Пока разработчики не называют точные сроки завершения работ.

Вместе с тем за прошлый год продажи техники британской марки на мировом рынке увеличились на 8%. Кроме того, производитель уже готов принимать заказы на автомобили 2024 модельного года.