Для кроссовера Aston Martin DBX готовится серьезное обновление интерьера
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Обновленный британский кроссовер Aston Martin DBX 2024 модельного года существенно превзойдет предшественника по оснащению интерьера салона.
Производитель применит некоторые детали, которые ранее уже получили высокую оценку в гоночном экземпляре Aston Martin DB12. Вместе прежней мультимедийной системы предусмотрят собственную платформу для которой потребуется существенно обновить дизайн передней панели салона. Пока разработчики не называют точные сроки завершения работ.
Вместе с тем за прошлый год продажи техники британской марки на мировом рынке увеличились на 8%. Кроме того, производитель уже готов принимать заказы на автомобили 2024 модельного года.
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