Исследователи провели анализ ДНК волос «йети», найденных в Гималаях

Мифы и легенды о загадочных существах, скрытых в непроходимых лесах и на вершинах снежных гор, всегда привлекали исследователей и прочих любителей приключений.

Недавно два путешественника отправились в поисках йети, легендарного криптида, обитающего в горных регионах Индии, Мьянмы, Непала и Бутана.

Их путешествие было задокументировано в программе BBC Radio 4 под названием «Йети». Писатель и учитель по медитации Эндрю Бенфилд совместно со скептиком Ричардом Хорси решили лично услышать истории и рассказы о йети из первых уст от местных жителей.

– Если бы я смог убедить [Ричарда], я знал, что я на что-то наткнулся, – сказал Бенфилд, выражая свою уверенность в серьезности своего предприятия.

Во время своего путешествия, хотя они сами не видели этого мифического существа, Бенфилд и Хорси собрали несколько образцов волос, которые они считали возможными доказательствами существования йети. Эти образцы были отправлены на анализ ДНК, и путешественники с нетерпением ожидали результатов.

Теперь, спустя несколько месяцев, результаты анализа стали известны, и они оказались совсем неожиданными. Оказалось, что образцы волос на самом деле принадлежали лошадям. Это был не тот результат, на который они рассчитывали, но он не разочаровал их.

Несмотря на отсутствие физических доказательств, Бенфилд и Хорси отмечают, что йети продолжает оставаться очень важной частью местной культуры в исследуемом регионе.

– Мы поняли, что для большинства этих людей на самом деле не имеет значения, существует ли они физически, – сказал Хорси. – Дело в роли, которую они играют в их мире.

В ходе бесед с местными жителями они обнаружили, что у каждого из них были свои представления о йети. Бенфилд подчеркнул важность уважения к знаниям и мнениям местных жителей.

– Кто я такой, чтобы допрашивать этих людей? Они там находятся каждый день, – добавил он.

Путешествие Бенфилда и Хорси в поисках йети, возможно, не принесло конкретных доказательств существования этого мифического существа, но оно подчеркнуло важность местных легенд и культурных нюансов в нашем мире. Возможно, однажды загадка йети будет разгадана, но пока она остается увлекательной частью мифов и легенд.