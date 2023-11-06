Мнение: Символ Росармии и флота

Ого! Признаюсь, лицо мне показалось смутно знакомым, но я сам, без подсказки, не узнал. А это… А то ж то самое, патриотически-молодежное из бурной комсомольской юности нынешних страперов – новая версия, улучшенная и дополненная в соответствии с возрастом российского руководства. Суперхит российского проката 2023 года!

Все еще не узнаете? Блин, да это ж Харатьян! Поистаскали сивку крутые горки. Все там будем. В ногах правды нет. Старость не радость. Не вешать нос, гардемарины!