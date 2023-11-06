Мнение: О глубоком анализе текущей ситуации… Спойлер: это — π-ц?

И покуда Вашингтон принуждает Киев к похабному «брестскому миру», на российском аналитическом небосклоне взошла новая звезда. С которой никто не сравнится в глубине анализов текущей ситуации. Ну и прогностические способности тоже на высоте.

Что вы там сказали? Он — алкоголик?

Во-первых, это поклёп и клевета. А во-вторых, не «алкоголик», а аналитик! Читайте…

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал «глубоким» анализ сценариев будущих войн России, который представил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. А уж он-то знает, что говорит, даже когда «пургу несёт».

«Очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев Дмитрий Анатольевич привел в такой обширной статье в «Российской газете»… Действительно, там разные сценарии описываются, которые гипотетически существуют на повестке дня», — отметил пресс-секретарь президента.

В публикации для «Российской газеты» — огромной даже по газетным меркам, скрупулёзно перечисляющей все вины и злочинства поляков, — Дмитрий Медведев заявил, что наращивание военного потенциала Польши и польского военного присутствия на границе с Украиной может привести к прямому столкновению между Москвой, Минском и Варшавой. По словам зампредседателя Совбеза, если «авантюрные действия Польши» поддержат ее союзники по #НАТО, то это может привести к более опасным последствиям для всего мира. «И тогда Польша выполнит роль «гиены Европы», развязавшей третью мировую войну», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Впрочем, то же самое можно было сказать и короче.

А других «аналитиков» у нас для вас нет. Кушайте, что дают. И наливайте — праздник же…

Но не слишком ли бездумно и просто нынешние кремлёвские руководители стали бросаться словом «война»?

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