 

Иранские ученые обнаружили добавку, повышающую энергичность и качество спермы

06.11.2023, 4:43, Разное
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Иранские ученые провели исследование с целью выявить эффективные добавки, способные улучшить потенцию и качество спермы у мужчин. Результаты этого исследования обладают большой ценностью для мужчин, сталкивающихся с проблемами сексуальной функции и плодовитости.

В процессе исследования было выявлено несколько добавок, которые могут положительно влиять на потенцию и качество спермы. Одной из таких добавок является цинк – микроэлемент, который отвечает за поддержание здорового уровня тестостерона и сперматогенеза. Интенсивное употребление пищи, богатой цинком, а также применение цинковых препаратов могут привести к значительному улучшению потенции и качества спермы.

Кроме того, исследование доказало положительный эффект магния на мужское репродуктивное здоровье. Магний играет важную роль в синтезе ДНК и РНК, а также в регуляции уровня энергии в организме. Избыток магния может привести к нормализации гормонального баланса, что способствует улучшению потенции и качества спермы.


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