Сидячая работа связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом

Сидячий образ жизни, привычный для большинства людей в современном мире, стал одной из главных угроз нашему здоровью. Исследователи из Университета Турку обнаружили прямую связь между сидячей работой и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

На протяжении многих лет медицинская наука была в курсе о вреде сидячего образа жизни, но последние исследования предоставили более детальную картину опасности, которую представляет длительное сидение на работе и вне ее. Эксперты из Университета Турку провели масштабное исследование, в ходе которого обнаружили, что работающие в офисе люди, проводящие более 8 часов в день за рабочим столом, сталкиваются с значительно повышенным риском сердечных заболеваний и развития диабета типа 2.

Главной причиной таких последствий оказывается недостаток физической активности, обусловленный сидячим образом жизни. Когда мы сидим длительное время, метаболические процессы в организме замедляются, уровень сахара в крови повышается, а мускулатура нервных клеток даже начинает деградировать. Эти факторы существенно увеличивают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.