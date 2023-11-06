 

Сидячая работа связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом

06.11.2023, 3:32, Разное
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Сидячий образ жизни, привычный для большинства людей в современном мире, стал одной из главных угроз нашему здоровью. Исследователи из Университета Турку обнаружили прямую связь между сидячей работой и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

На протяжении многих лет медицинская наука была в курсе о вреде сидячего образа жизни, но последние исследования предоставили более детальную картину опасности, которую представляет длительное сидение на работе и вне ее. Эксперты из Университета Турку провели масштабное исследование, в ходе которого обнаружили, что работающие в офисе люди, проводящие более 8 часов в день за рабочим столом, сталкиваются с значительно повышенным риском сердечных заболеваний и развития диабета типа 2.

Главной причиной таких последствий оказывается недостаток физической активности, обусловленный сидячим образом жизни. Когда мы сидим длительное время, метаболические процессы в организме замедляются, уровень сахара в крови повышается, а мускулатура нервных клеток даже начинает деградировать. Эти факторы существенно увеличивают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.


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