«Неправильно поняли насчёт красного уголка»: Ульяновская епархия отменила госзакупку портретов Ленина

В пресс-службе Ульяновской епархии РПЦ объяснили, почему разместили на госзакупках тендеры на изготовление и поставку портретов Владимира Ленина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса и другой коммунистической атрибутики. Как оказалось, в хозотделе управления делами епархии неверно поняли присланное из главка сообщение о грядущем смотре красных уголков.

Заведующий хозяйственной частью старший протоиерей Митрюков принял участие в пресс-конференции и объяснил происходящее собственной оплошностью.

«Пришло письмо из патриархата насчёт смотра красных уголков в региональных и краевых управлениях… Были предприняты меры, как оказалось – ошибочные. Это обычная оплошность в рабочем процессе, абсолютно не тема для обсуждения. Оплошность моя, но я от ответственности не ухожу, готов к дисциплинарным взысканиям», – заявил он.

Поскольку ошибка была быстро выявлена, исполнителей успели определить только по двум из шести тендеров, причём наименее дорогим. Сейчас церковные управленцы пытаются договориться с областными отделениями КПРФ о бартере: коммунисты получат подходящую им символику, а взамен поделятся антикварными иконами, хранящимися в партийном храме.

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