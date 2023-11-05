 

Пермские ученые нашли способу тилизации опасной заброшенной шахты в Кизеле

05.11.2023, 19:20, Разное
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Пермские ученые нашли неожиданный способ восстановления опасных заброшенных шахт Кизела. Глубоко под землей, эти шахты долгое время представляли серьезную угрозу окружающей среде и населению, но теперь они станут основой для инновационного проекта.

Опасные заброшенные шахты Кизела были пустыми и безнадежно покинутыми. Их присутствие вызывало тревогу у местных жителей, которые беспокоились о возможных экологических последствиях. Однако, благодаря упорным исследованиям пермских ученых, эти заброшенные шахты нашли новое применение, став платформой для экологически чистых технологий.

Суть проекта заключается в использовании заброшенных шахт как подземных складов для хранения отходов. Благодаря глубине и наличию естественных горных покровов, эти шахты предлагают идеальные условия для надежного и безопасного хранения различных отходов.


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