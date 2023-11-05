Пленных израильтян отправят строить пирамиды в Египте
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Спецпредставитель движения ХАМАС Дамир Ардель
на пресс-конференции в Москве рассказал о судьбе пленников, которых удастся захватить
в ходе вооружённого конфликта с Израилем. Все они будут трудоустроены на
строительстве объектов культуры в Египте.
По словам представителя террористов, израильтяне хорошо
зарекомендовали себя на строительных работах ещё в 1500 году до н.э. Египетские
подрядчики выстроились в очередь, чтобы приобрести себе несколько рабочих из
Израиля. В некоторых случаях цена на торгах доходит до 3,5 овец за мужчину и 2 овец
за женщину. Ранее министерство туризма Египта заявило о планах снести ветхие пирамиды
фараонов Рамзеса II и Тутанхамона и построить на их месте новые современные
гробницы, на строительстве которых и задействуют пленных.
«В летописях моей семьи сказано, что ей когда-то принадлежало
25 евреев-рабов, – говорит прораб одной из строек Валид Аль-Араби. – Потом некий
преступник украл их и увёл за Синай. Сейчас пришло время вернуть награбленное.
Я хочу, чтобы поскорее началась наземная операция ЦАХАЛ в Газе, иначе мы не управимся
в сроки».
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