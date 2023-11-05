Пленных израильтян отправят строить пирамиды в Египте

Спецпредставитель движения ХАМАС Дамир Ардель

на пресс-конференции в Москве рассказал о судьбе пленников, которых удастся захватить

в ходе вооружённого конфликта с Израилем. Все они будут трудоустроены на

строительстве объектов культуры в Египте.

По словам представителя террористов, израильтяне хорошо

зарекомендовали себя на строительных работах ещё в 1500 году до н.э. Египетские

подрядчики выстроились в очередь, чтобы приобрести себе несколько рабочих из

Израиля. В некоторых случаях цена на торгах доходит до 3,5 овец за мужчину и 2 овец

за женщину. Ранее министерство туризма Египта заявило о планах снести ветхие пирамиды

фараонов Рамзеса II и Тутанхамона и построить на их месте новые современные

гробницы, на строительстве которых и задействуют пленных.

«В летописях моей семьи сказано, что ей когда-то принадлежало

25 евреев-рабов, – говорит прораб одной из строек Валид Аль-Араби. – Потом некий

преступник украл их и увёл за Синай. Сейчас пришло время вернуть награбленное.

Я хочу, чтобы поскорее началась наземная операция ЦАХАЛ в Газе, иначе мы не управимся

в сроки».

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