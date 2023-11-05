 

Пленных израильтян отправят строить пирамиды в Египте

05.11.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спецпредставитель движения ХАМАС Дамир Ардель
на пресс-конференции в Москве рассказал о судьбе пленников, которых удастся захватить
в ходе вооружённого конфликта с Израилем. Все они будут трудоустроены на
строительстве объектов культуры в Египте.

По словам представителя террористов, израильтяне хорошо
зарекомендовали себя на строительных работах ещё в 1500 году до н.э. Египетские
подрядчики выстроились в очередь, чтобы приобрести себе несколько рабочих из
Израиля. В некоторых случаях цена на торгах доходит до 3,5 овец за мужчину и 2 овец
за женщину. Ранее министерство туризма Египта заявило о планах снести ветхие пирамиды
фараонов Рамзеса II и Тутанхамона и построить на их месте новые современные
гробницы, на строительстве которых и задействуют пленных.

«В летописях моей семьи сказано, что ей когда-то принадлежало
25 евреев-рабов, – говорит прораб одной из строек Валид Аль-Араби. – Потом некий
преступник украл их и увёл за Синай. Сейчас пришло время вернуть награбленное.
Я хочу, чтобы поскорее началась наземная операция ЦАХАЛ в Газе, иначе мы не управимся
в сроки».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Мнение: Банкстеры атакуют

07.11 / Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике

07.11 / Удивительное видение Ирен Кун

07.11 / Как предотвратить стоматологические проблемы у детей?

07.11 / Мнение: О «красной кнопке» и «ядерном пепле»… Певец «Шаман» — всё?

07.11 / Мнение: О крахе больших надежд… Америка побеждает всегда?

07.11 / Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска

07.11 / Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка

07.11 / 5 поводов обнять близкого человека

06.11 / Археологи обнаружили древние наскальные рисунки в горах Алтая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика