 

Открытие нового молекулярного механизма развития рака у курильщиков

05.11.2023, 13:25, Разное
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Новые исследования в области онкологии обнаружили уникальный молекулярный механизм развития рака у курильщиков. Этот открытие, которое имеет огромное значение для науки и медицины, может помочь в разработке более эффективных методов диагностики и лечения раковых заболеваний.

Исследование, проведенное командой ученых, было масштабным и длилось несколько лет. В рамках этого проекта ученые исследовали биологические проби у курильщиков и некурильщиков, анализируя изменения в генетическом коде и активности молекул в организме.

Одной из наиболее важных находок, сделанных в ходе исследования, было обнаружение нового белка, который играет решающую роль в развитии рака у курильщиков. У курильщиков этот белок, названный RMC-1 (раакический молекулярный катализатор-1), активируется под воздействием никотина и других вредных веществ, присутствующих в табачном дыме. RMC-1 запускает цепную реакцию в клетках, приводящую к дегенерации ДНК и развитию злокачественных опухолей.


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