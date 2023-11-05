 

Уехала: пропавшую из поля зрения грузинку Гвердцители заметили на улице Алматы

05.11.2023, 12:59, Разное
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Год назад, в октябре 2022-го, Тамара Гвердцители в Тбилиси похоронила мать Инну Кофман, которой шел 83-й год. Тогда продюсер певицы говорил, что, мол, потеря для была столь велика, что она отменила все концерты.

Но артистка выдержала полугодовой траур, и с весны 2023-го стала давать творческие вечера в Тбилиси, где объясняла нежелание выходить на сцену в нашей стране: “Я уважаю Россию, в которой жила 30 лет, люблю ее, она является частью моей жизни. Но чувство родины является самым высоким. Моя мама родилась в Одессе. Все мои предки родом оттуда. Мой прадедушка был раввином одной их одесских синагог. А с началом Великой Отечественной семью эвакуировали в Тбилиси”.

После этого общественники направили запрос в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой аннулировать российское гражданство, которое Гвердцители получила еще в 2000-х…

А 2 июля 2023 года певица дала сольный концерт в Зеленом театре Кишинева. Ведь, как писал Антон Чехов, “есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись”.

А только что певицу заметили на улице Алматы в Казахстане. Тут появился огромный плакат, рекламирующий ее концерт. 19 ноября она выйдет на сцену Дворца Республики. На баннере она улыбается и приглашает купить билеты, цена на которые достигает 50 тысяч тенге (примерно 10 тысяч рублей).

Стоит заметить, что за две недели до концерта Тамары
Гвердцители
не продано даже четверти мест в зале. Пока выступление игнорирующей Россию грузинской звезды ажиотажного спроса в Казахстане не вызывает…


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