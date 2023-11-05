 

Мнение: К чему призывает SHAMAN? – К ядерной войне и уничтожению человечества

05.11.2023, 12:40, Разное
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В ТОПе Яндекса – новость про концерте Ярослава Дронова, более известного по прозвищу или кличке SHAMAN.

Во время концерта в Санкт-Петербурге, Дронов с криком «я русский» жмет на символическую «красную кнопку».

Концерт, между прочим, транслировал Первый канал.

Что это? Пропаганда ядерной войны? Или осеннее обострение? К слову, ст. 354 УК вроде бы никто не отменял. Или уже отменили?

Дронов утверждает, что их миллионы. Кого их?  Кто идет прямо? И куда идет? К  развязыванию ядерной войны?

Когда я вижу фотографию или видео с Дроновым, более известным по кличке SHAMAN, мне почему-то вспоминается песня из фильма «Кабаре». К чему бы это? Просто мальчик в фильме очень похож на Ярослава?

Источник: Ирек Муртазин


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