 

В Иркутской области четыре человека погибли в автомобиле, съехавшем в реку

05.11.2023, 11:56, Разное
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В Усть-Кутском районе Иркутской области произошло страшное ДТП, которое унесло четыре человеческие жизни. По информации ГУ МВД по региону, погибли водитель, жительница и двое малолетних детей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Samara не справился с управлением, пытаясь совершить поворот на федеральной автодороге «Вилюй». Это привело к трагическим последствиям, поскольку машина скатилась в реку Кута и ушла под воду, лишив всех, кто находился в ней, шанса на спасение.

Следственные органы региона реагируют на это происшествие с серьезной ответственностью. Прокуратура начала проверку в сфере безопасности дорожного движения и семейного благополучия. СУ СК РФ по Иркутской области проводит доследственную проверку по статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, которое привело к неосторожной гибели более двух лиц.

В результате этой трагедии несчастных семьи лишились своих близких. В таких моментах важно помнить о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности на дорогах. Только совместными усилиями можно сделать дороги безопаснее.


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