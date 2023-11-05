 

Хотела замуж: Кудрявцева призналась в любви к 69-летнему артисту

05.11.2023, 11:47, Разное
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Недавно телеведущая Лера Кудрявцева стала гостьей программы “Центральное телевидение” на канале НТВ, где рассказала о своей первой подростковой любви. Лера призналась, что в далекой молодости была влюблена в Алексея Глызина, тогда – солиста ВИА “Самоцветы”, Кудрявцева даже якобы мечтала выйти за него замуж.

Но за кумира детства Лера Кудрявцева, как всем известно, замуж так и не вышла, а потом и сама стала знаменитостью. У телезвезды было немало поклонников и романов.

Первым мужем звезды стал музыкант-барабанщик из группы “Ласковый май” Сергей Ленюк. Телеведущая подарила супругу ребенка, однако брак вскоре распался.

Были в жизни теледивы и поклонники, не скупившиеся на дорогие подарки. Например, однажды после проведенного в Казахстане корпоратива Лере подарили роскошный автомобиль. Такой дорогой презент Кудрявцевой сделал сын президента Казахстана. Но, как призналась сама телеведущая, активно пользоваться машиной она не стала, а потом продала ее.

Приходилось Кудрявцевой столкнуться и с токсичными отношениями. Один из ее состоятельных поклонников оказался настолько ревнив, что знаменитость жила в постоянном страхе. Как вспоминает артистка, он влюбился в нее маниакально, и она ничего не могла с этим сделать из-за страха, ведь тогда на дворе были 90-е.

Сейчас 52-летняя Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Вместе они уже 10 лет. У пары подрастает дочь Мария.


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