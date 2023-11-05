Российские спасатели завершают ликвидацию техногенной катастрофы в Йеллоустоне

Сотрудники Царьспаса* продолжают ликвидацию последствий техногенной катастрофы в Йеллоустоунском национальном парке, где в результате отклонения от заданной траектории межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» произошёл взрыв вулкана. В настоящий момент уже стёрты с лица земли штаты: Вайоминг, Монтана и Айдахо, разлив лавы приближается к Солт-Лейк-Сити и Денверу.

Узнав о трагических событиях на территории бывших Соединённых Штатов Америков, император Владимир принёс искренние извинения за ошибку Императорского войска и немедленно прислал на место катастрофы специалистов Царьспаса*.

«Редкая ошибка нашего ратного войска привела исчезновению нескольких, преимущественно северных, штатов, но южные штаты пока ещё можно спасти. Именно на их базе можно создать новую американскую государственность и перезаключить межгосударственные соглашения между нашими странами», – заявил глава Царьспаса, граф Алексей Мордвинов.

Боярин отметил, что техногенная катастрофа хоть и унесла жизни миллионов людей, представителей животного мира, но открыла новые возможности для эффективного взаимодействия между ведущими странами мира. По случайному совпадению были полностью разрушены склады хранения и испытательные полигоны для ядерного оружия, а также база субмарин в Вирджинии.

«В таких условиях нам удалось избежать ядерного конфликта, ввиду ликвидации ядерного арсенала у одной из сторон», – заключил глава Царьспаса.

*Царьспас – преемник министерства чрезвычайных ситуаций.

—