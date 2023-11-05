 

ChatGPT по-прежнему не может пройти тест Тьюринга

05.11.2023, 11:05, Разное
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Несмотря на значительный прогресс в развитии искусственного интеллекта, ChatGPT все еще не приближается к возможности успешного прохождения классического теста Тьюринга.

Тест Тьюринга, предложенный Аланом Тьюрингом в 1950 году, представляет собой попытку определить, способен ли компьютерное устройство производить такие разумные ответы, которые нельзя отличить от ответов, которые дает человек. Целью теста является определение, насколько успешно искусственный интеллект может имитировать человека в процессе коммуникации.

Однако, хотя ChatGPT и достиг значительных успехов в обработке текста и генерации содержания, он все еще ограничен в своей способности достоверно имитировать и размышлять, как реальный человек. Его ответы, хотя и могут быть интеллектуально интересными и содержательными, обычно пропитаны заметным отсутствием глубины понимания и вовлеченности, которые характерны для живых существ.


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