 

Мнение: Как монголы Св.Русь от Запада защищали

04.11.2023, 1:00, Разное
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Путин окончательно отморозился

Товарищу из холодильника смерть что-то явно оказалась к лицу – он вещает оттуда с каким-то воистину дьявольским энтузиазмом, гнет и разгибает скрепы туда-сюда со страшной силой, только успевай ловить собственную челюсть. Сегодня он выдал нечто совсем уж крышесносное – взялся хвалить… Орду и татаро-монгольское иго, которое, как внезапно выяснилось, “помогало нам бороться с Западом”.

“В качестве примера Путин привел Александра Невского, который был причислен к лику святых во времена Ивана Грозного, а в 2016 году «назначен» Русской православной церковью «покровителем сухопутных войск».
«Он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели», — заявил Путин.
Он добавил, что именно за этот выбор Невского и почитают как святого.
«Во многом то же самое происходит и сегодня, — продолжил президент. — Мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сёстрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий».

Мдааа… Нет, понятно – от “дружбы” с Китаем и КНДР еще и не так запоёшь, корейские снаряды даром не даются. Но вот так вот, прямо… А Куликовскую битву мы теперь тоже похерим? Вместе с Сергием Радонежским, ну его к черту? Может, заодно и ислам уже примем всем, так сказать, кагалом? Чего мелочиться.

Хотя нет – в Китае же буддизм. Ну ладно, буддизм так буддизм. Поменяем зеленое на желтое – красными мы были, коричневые мы сейчас, зеленые обступают с Запада и с Востока – пора, пора опять линять.

Источник: Размышления вольного социолога


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