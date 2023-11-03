Мнение: О сдувшемся поце… И что теперь будет с Израилем?

Этого события ждали если не по всему белу свету, то во многих частях точно. Потому что от него зависело многое не только на Ближнем Востоке, где Израиль ведёт войну с ХАМАС, но и в остальном мире: например, мировые цены на #нефть. Или риск наплыва бородатых беженцев в западные страны, ещё не успевшие переварить прошлую волну вынужденной эмиграции арабов и афганцев. Да и вообще, не каждый день лидер «Хезболлы», весьма многочисленной религиозной группировки с одним из самых мощных военизированных формирований на Ближнем Востоке, выступает с заранее анонсированным «судьбоносным» заявлением. Предыдущее было аж в 2006 году!

И вот шейх Хасан Насралла сказал своё слово, по-восточному цветастое и…

…растянувшееся почти на полтора часа.

Разумеется, в центре выступления был нынешний палестино-израильский конфликт, в первую очередь операция ЦАХАЛ в Секторе Газа. Которая сопровождается многочисленными жертвами среди палестинцев. Многие ожидали, что лидер «Хезболлы» объявит джихад Израилю или что-то вроде того. Либо как-то иначе впишется за своего палестинского союзника.

Но грозный духовный наставник превратился де-факто в кота Леопольда на восточный лад.

Первым делом, он призвал всех «работать днем и ночью», чтобы достичь перемирия в Газе, заявив, что это «главная цель» «Хезболлы». Вторым — «поддержал» ХАМАС, но лишь морально: заявив, что будет добиваться победы союзника над Израилем, но не объявив об открытии «второго фронта» на ливано-израильской границе. Более того, Хасан Насралла подчеркнул, что:

— нападение ХАМАС на Израиль 7 октября на 100% планировала сама группировка, и она не предупреждала о нём своих союзников;

— с 8 октября «Хезболла» находится в «беспрецедентной битве» с Израилем на границе, но она видна только посвящённым;

— если Тель-Авив пойдёт на эскалацию с «Хезболлой», это станет его самой большой ошибкой, потому что последует такой мощный ответ, при котором ни один вариант не исключён (ну а нет — так нет: первой «Хезболла» не начнёт).

Ну и далее лидер группировки обвинил во всём #США, призвал братьев-арабов устроить Израилю нефтяное эмбарго и заявил, что тот уже слаб, подобен рвущейся паутине и ходит по миру с протянутой рукой, прося помощи. А стало быть, его поражение в исторической перспективе неизбежно, иншалла.

Короче, ни «второго фронта» против Израиля, ни реальной военной поддержки ХАМАС, ни каких-то акция против американских баз в регионе — не будет. По сути, всё это развязывает Тель-Авиву руки для ещё более мощных действий в Секторе Газа.

Короче, главным комментарием к словам лидера «Хезболлы» можно считать известную блатную песенку «Что ж ты, фрайер, сдал назад?».

А и в самом деле, что ж он так сдал-то своего союзника с потрохами?

Неужели возможного ответа со стороны шайтана-США испугался?

—