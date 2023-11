Роналду посмеялся над познаниями Усика в английском языке

В социальных сетях появилось видео с забавным моментом, произошедшим между португальским футболистом Криштиану Роналду и украинским боксером Александром Усиком. Встретившись на боксерском поединке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября, Роналду решил подшутить над Усиком, касаясь его знания английского языка.

Усик, вспомнив свой забавный ответ на вопрос “How do you feel?” (“Как ты себя чувствуешь?”), сказал: “I’m feel”. Роналду уловил намек и сказал: “I’m feel”. В ответ Усик с улыбкой произнес: “I’m very feel”. Этот неожиданный обмен фразами вызвал смех и радость у обоих спортсменов.

Последний бой Усика состоялся 26 августа в Польше, где он одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа. Украинец успешно защитил свои титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).