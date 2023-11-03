 

Android Police: 78 млн девайсов с Android Nougat лишатся поддержки Google Chrome

03.11.2023, 14:40, Разное
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Браузер Google Chrome, чья новая версия ожидается 6 декабря 2023 года, прекратит поддержку устройств, работающих под управлением Android 7 Nougat. Эту информацию пишет Android Police, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте Chrome Enterprise.

Следовательно, 119-я версия Google Chrome будет последней для устройств с Android 7 Nougat. Эта операционная система составляет всего около 2,6% от общего числа пользователей Android, что означает примерно 78 миллионов устройств.

Android Police также отмечает, что почти год назад аналогичная судьба постигла Android 6 Marshmallow, для которой последней версией браузера стал Chrome под номером 106.

Издание Android Police напоминает, что Android 7.0, также известная как Android Nougat, была выпущена в 2016 году вместе с оригинальным смартфоном Google Pixel. Это событие стало важным шагом компании в ее стремлении закрепиться как на рынке программного обеспечения, так и в области аппаратного обеспечения.


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