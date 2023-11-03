 

Резник эмоционально отреагировал на возвращение Пугачевой

03.11.2023, 14:30, Новости дня
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85-летний поэт-песенник является близким другом Примадонны. В беседе с журналистами издания артист эмоционально отреагировал на возвращение Пугачевой на родину. Илья Резник с трепетом и теплом отозвался о приятельнице, которую считает своей сестрой.

По словам народного артиста РФ, Алла Борисовна очень любит Россию, и только здесь она сможет ощущать себя по-настоящему комфортно. В беседе с журналистами поэт-песенник также искренне признается в любви к певице и отмечает, что совершенно ничто в этом мире не способно повлиять на их добрые взаимоотношения.

Народный артист также выразил надежду на то, что Россия вновь станет Сверхдержавой. Илья Резник мечтает жить в любви и в мире, где все счастливы.

Накануне мы уже писали о неожиданном для многих возвращении 74-летней Аллы Борисовны на родину. В прессе сообщалось, что Примадонна приехала в свой загородный дом в подмосковной деревне Грязь на черном автомобиле марки Rolls-Royce. Также уточнялось, что ее 10-летние наследники Лиза и Гарри, а также супруг – стендап-комик Максим Галкин (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) компанию ей не составили. Певица Алла Пугачева приехала в Россию в гордом одиночестве.


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