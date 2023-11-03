Мнение: О минимуме для женщины… Сколько всего ей должны?

От соавторки фраз «Я не просила вас меня рожать» и «Каждая #женщина должна быть счастливой, а больше она ничего никому не должна».

Думал я по наивности, что такие слова и статусы во «ВКонтактике» давно уже канули в Лету. Было такое поветрие на уровне эпидемии — и прошло, как ветрянка.

Ан, нет. Читаю на днях прекрасное в ЖЖ одной советчицы по всем вопросам: «то, что для вас сделала семья — содержала во время учебы и дала стартовую жилплощадь, — это не кредит, который надо возвращать. И не великое благодеяние… за которое вам век не расплатиться. Это тот минимум, который любая семья обязана дать ребёнку, раз уж произвела его на свет. Если семья не дала ребёнку даже этого минимума — это означает, что случилась беда: либо семья пошла по миру, либо семья ребёнка прокляла».

Это вот на серьёзных щщах пишет одна #женщина для другой, совсем для неё посторонней #женщины в рамках сеанса публичной психотерапии. Такие тоже остаются модными в ЖиЖе, как бы ни старались #мужчины-авторы забивать весь топ большой и малой политикой.

Ну и дальше — логическое завершение прекрасного: «я не говорю, что не надо это ценить и не призываю вас к неблагодарности. Я говорю лишь, что ваш долг по отношению к семье лежит исключительно в умозрительной плоскости, а то, что #семья на вас “затратила”, вы не обязаны отбатрачить, потому что это принадлежало вам по праву [рождения]». Типа, можно и не отдавать, а просто вежливо поблагодарить. Печенек ещё купить как-нибудь к чаю. И — всё. Можно сказать, «в расчёте». Не только за бессонные ночи, потраченные нервы, пролюбленную из-за больничных карьеру, но и за вполне конкретные материальные блага — платное #образование и собственную #недвижимость. Предоставленные, между прочим, взрослому совершеннолетнему человеку. Тем более, женщине.

Такой вот нынче поколенческий социальный контракт вошёл в моду: папа с мамой для девочки — всё, а если не обеспечили жильём, учёбой и деньгами, значит, плохо воспитывали. А та им — большое спасибо плюс открытки на Рождество и День рождения.

А с мальчиками такое тоже должно работать?

Или #мужчина должен всё себе обеспечить сам — а потом и женщину, выросшую из такой девочки, тоже?

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