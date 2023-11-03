 

«Тут даже клопов нет»: француз восхитился российской районной больницей

03.11.2023, 13:33, Разное
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Известный французский путешественник Жак-Франсуа Моро посетил сразу несколько российских провинциальных городов. Ранее блогер был в Москве, Санкт-Петербурге и на Мамаевом кургане в Волгограде. 

Путешественник отмечает, что в последнее время российские визы неохотно выдают европейцам, поэтому для посещения страны ему пришлось прибегнуть к хитрости – несколько лет назад благодаря ДНК-тесту, сданном Моро при посещении Еревана, у него были обнаружены армянские корни. В клинике ему предложили за символическую плату оформить гражданство Армении. В этом году он смог воспользоваться паспортом закавказского государства и въехать в РФ без визы. 

По России француз перемещался на поездах, автобусах и автостопом. Единственная серьёзная неприятность случилась с ним, когда он отрицательно ответил на просьбу о сигарете от жителей алтайского Ближнереченска. После получения повреждений средней степени тяжести неравнодушные россияне вызвали путешественнику «скорую». Поначалу иностранцу хотели отказать в помощи, ссылаясь на отсутствие медицинской страховки, но, увидев армянский паспорт, главврач районной больницы Вагн Давтян распорядился выделить гостю лучшую палату.

«Тут даже есть электричество и показывает телевизор, а ещё четырёхразовое питание и моют пол каждый день. И даже клопов нет», – сообщил Моро своим зрителям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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