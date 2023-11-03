 

Цены на новостройки уходят в отрыв

03.11.2023, 13:20, Разное
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Рост стоимости жилья в РФ в новостройках и на вторичном рынке бьет все рекорды, достигнув почти 42% разницы. Эту тревожную тенденцию отметила Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности Центрального банка России. Она также подчеркнула, что разрыв между этими сегментами жилья продолжает увеличиваться, несмотря на различные государственные программы.

Сложность с доступностью жилья усугубляется высокими процентными ставками по ипотеке. Сейчас в среднем проценты, не учитывая господдержку, составляют около 16% годовых. Кроме того, не все банки адаптировали свои программы после последнего повышения ключевой ставки ЦБ. Это приводит к тому, что жилье в РФ становится все менее доступным для многих граждан.

Сергей Гордейко, руководитель аналитического центра “Русипотека,” выразил свою озабоченность этой ситуацией: “Возьмем, например, квартиру в Москве стоимостью 20 миллионов рублей на срок 20 лет под 16% годовых. Ежемесячные платежи составят 278 тысяч рублей. За весь период кредита клиент банка выплатит 66 миллионов рублей, что на 46 миллионов рублей больше, чем сумма кредита”.

Также стоит отметить, что цены на столичные новостройки продолжают стремительно расти во всех сегментах, с особенным ускорением в массовом сегменте (+2% только за октябрь) и в среднем уже поднялись на 8% с начала года. Согласно аналитикам компании “Бест-Новострой,” средняя стоимость квадратного метра жилья на московском рынке недвижимости составляет 510,5 тысяч рублей, и пока нет явных признаков снижения цен.

Валерий Кочетков, директор направления “Новостройки” компании “Инком-недвижимость,” отметил, что застройщики оказались в сложном положении, так как с одной стороны, их давит рост себестоимости работ, а с другой, цены на жилье жестко фиксированы в проектах с банками. Из-за этого у застройщиков нет возможности снизить цены значительно, и коррекция возможна только при снижении спроса, что может произойти из-за все более недоступной ипотеки.


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