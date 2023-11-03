 

Моложе на 28 лет: Максим Виторган вышел в свет с новой возлюбленной

03.11.2023, 13:10, Новости дня
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Вчера артист посетил столичный кинотеатр “Октябрь”. На красной дорожке он позировал один, и можно было бы предположить, что и сердце его свободно. Правда, позднее выяснилось, что знаменитость вышел в свет с новой возлюбленной, которая присоединилась к нему в зрительском зале. Журналисты издания Woman.ru засняли, как Максим Виторган мило общается с дамой сердца.

Личность загадочной девушки пока не раскрывается. Известно лишь то, что избранница бывшего мужа Ксении Собчак моложе артиста на 28 лет. Также есть информация, что она закончила столичный МГИМО. Интересным фактом является и то, что Максим Виторган, который не особо любит демонстрировать личную жизнь, совершенно не стеснялся находиться на глазах общественности с новой возлюбленной.

Примечательно, что артист четыре года состоял в романтических отношениях с актрисой Нино Нинидзе. В последний раз их видели вместе в апреле этого года. О причинах расставания Максим Виторган не сообщил.

Кстати, ранее мы писали, что актера уже “ловили” в объятиях новой пассии. Максим Виторган был запечатлен целующимся с молодой возлюбленной. Отдельное внимание тогда было уделено возрасту девушки. Загадочная спутница является ровесницей старшего сына знаменитости.


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