 

Анна Семенович рассказала о сложностях в общении с мамой

03.11.2023, 13:10, Новости дня
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Свой путь к славе звезда начала вовсе не с карьеры певицы, а с фигурного катания. Однако она получила серьезную травму и не смогла продолжать свой путь в спорте. В 2001 году девушка решила сменить спортивную карьеру на музыкальную. Она приняла участие в популярном телешоу “Фабрика звезд” и стала одной из участниц группы “Блестящие”. Вместе с группой Анна Семенович выпустила несколько успешных альбомов и песен.

Зачастую предметом обсуждения общественности становится личная жизнь звезды. За плечами Анны Семенович несколько неудачных романов. Более того, звезда в свои 43 до сих пор не была замужем. Как известно, в прошлом году артистка заморозила свои яйцеклетки, чтобы однажды почувствовать на себе прелести материнства.

Помимо творческой карьеры певица активно занимается продвижением своего микроблога. Она любят общаться со своей аудиторией и откровенничать с ними на разные темы. На днях Анна Семенович рассказала о сложностях в общении с мамой, которые были еще в начале творческого пути звезды.

Как стало известно, когда звезда начинала строить свою музыкальную карьеру, мама исполнительницы не верила в нее и даже смеялась над ее желанием выступать на большой сцене. Однако артистка не держит зла на свою родственницу. Анна Семенович убеждена, что так мама хотела замотивировать будущую артистку, чтобы та не расслаблялась.

Ранее “Дни.ру” рассказали, какой размер груди у Анны Семенович?


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