 

Мнение: Кому достались $1,5 трлн?

03.11.2023, 12:55, Разное
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МИД РФ в лице замглавы ведомства Александра Глушко заявил, ЕС потеряла около $1,5 трлн из-за санкций против России.

Интересно, как они в МИДе считали? Откуда взялась эта астрономическая цифра в полтора триллиона долларов?

Я правильно понял, что $1,5 трлн – это общая сумма переплат за то, что в Европу поставлялось из России? А сейчас не понятно откуда. Что-то из других стран, но дороже? А что-то – по-прежнему из России, но через прокладки? Тот же газ, нефть, удобрения и пр пр пр…, думаю, по-прежнему поставляется из России, но Европа переплачивает поставщикам за схемы и риски.

И мне еще вот что интересно. Ели кто-то где-то что-то потерял, значит, кто-то нашел? У кого в конечном итоге оказались эти $1,5 трлн? Не у россиян же?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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