 

MacRumors: iPhone 16 получит сенсорную кнопку неизвестного назначения

03.11.2023, 12:07, Разное
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В 2024 году смартфоны Apple обзаведутся инновационными элементами управления и миллиметровой антенной, пишет ресурс MacRumors, ссылаясь на собственный источник.

Согласно информации от Instant Digital, инновация представляет собой сенсорную кнопку, размещенную на одной из боковых граней устройства. Ее назначение пока остается загадкой, однако источник не исключает, что она будет настраиваемой. Важно отметить, что кнопка питания и кнопки регулировки громкости останутся физическими элементами управления.

Ссылаясь на предшествующие утечки информации, MacRumors сообщает, что новая сенсорная кнопка будет размещена под кнопкой питания, причем во внутренних документах Apple она упоминается как “кнопка захвата”.

Что касается миллиметровой антенны для сетей 5G в iPhone 16, она останется функционально неизменной, но переместится на новое место – между кнопкой питания и новой сенсорной кнопкой, придавая устройству еще больше технологических возможностей.


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