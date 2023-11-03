 

Много кружева: Парень отреагировал на откровенный снимок Клавы Коки

03.11.2023, 11:58, Новости дня
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Настоящий успех пришел к Клаве Коке в 2016 году, когда она выпустила песню “Я устала”. Она стала настоящим прорывом для певицы, а клип на музыкальную композицию получил миллионы просмотров в интернете. С тех пор Клава Кока выпустила множество хитов, среди которых “Зая”, “Краш”, “Покинула чат”, “Сорвалась” и другие.

Сегодня Клава Кока продолжает радовать своих поклонников новыми песнями и концертами, покоряя сердца не только российских слушателей, но и зрителей по всему миру. Ее талант, яркий образ и сильный характер делают ее одной из самых популярных и востребованных певиц в России.

Как известно, недавно артистка наконец вступила в отношения. Исполнительница нашла любовь в шоу на телеканале “Пятница!”. Со своим избранником Клава Кока находится в отношениях уже на протяжении пяти месяцев. Их союз считается одним из самых гармоничных в мире российского шоу-бизнеса.

На днях артистка вместе со своим возлюбленным отправилась на отдых. Пара предпочла понежиться на солнце на Мальдивах. В своем микроблоге звезда похвасталась своей потрясающей фигурой с подписчиками. Она предстала перед публикой в белоснежном купальнике, а образ артистка дополнила кружевом, которое слегка прикрывало оголенное тело.

Парень Клавы Коки поспешил отреагировать на ее откровенные снимки в Сети. Под публикацией звезды он оставил комментарий.

“Подскажите, на какую приманку клюет такая рыбка”, – написал возлюбленный Клавы Коки.

Ранее “Дни.ру” писали, что Клава Кока сделала заявление о беременности.


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