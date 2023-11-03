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03.11.2023, 11:33, Разное
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В столице появилось новое учреждение культуры, созданное по программе государственно-частного партнёрства – Музей культуры Палестины, в котором представлены выдающиеся произведения искусства палестинского народа XV-XX вв.

Как рассказал директор музея Моше бен Маймон, основой для экспозиции стали частные коллекции нескольких арабских и российских меценатов.

«Русский и палестинский народы связывает давняя дружба, мы очень ценим постоянную поддержку Москвы. Думаю, что жителям и гостям столицы будет интересно воочию увидеть искусство Палестины, которое лучше всего отражает дух наших людей», – сообщил Моше бен Маймон.

Новое учреждение культуры располагается в одном здании с Еврейским музеем и центром толерантности. По замыслу столичной мэрии, такое соседство будет способствовать расширению культурных связей между двумя народами.

«Мы убеждены, что коллективный Запад раздувает конфликт между арабами и евреями, но в Москве у этих поджигателей войны ничего не выйдет. Напротив, мы продемонстрируем всему миру, что палестинцы и израильтяне прекрасно уживаются вместе, а значит могут построить одно государство», – заявил замглавы московского департамента культуры Арсен Тишковян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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