Киберэксперт Швецов: более 90% пользователей смартфонов получают спам-звонки

Более 90% пользователей смартфонов регулярно получают нежелательные спам-звонки, пишет “Пятый канал”, ссылаясь на Дмитрия Швецова, руководителя инфраструктуры Kaspersky Who Calls.

Швецов подчеркивает, что наличие множества нежелательных звонков не должно заставлять отказываться от использования смартфонов. Существуют современные средства для сокращения числа входящих спам-вызовов, например, приложения-антиспам.

Некоторые из этих программ используют открытые интернет-источники и анонимизированную статистику, собранную из сетевых обзоров. Эксперт уточняет, что информация обрабатывается с применением специальных правил и различных видов нейросетей, после чего приложения анализируют ее и определяют характер входящих звонков.