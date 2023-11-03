Адские свиньи: Высшие хищники олигоцена

При словосочетании “доисторический хищник” обычно представляются пещерный лев, саблезубый тигр, пещерный медведь и тд. Но около 30 миллионов лет назад высшим хищником на Земле были гигантские свиньи из семейства энтелодонтов.

Они в самом деле были огромными, рост в холке самого крупного был равен росту высокого человека (180 см). При этом длина и рост энтелодонтов нередко были почти равны.

Появились энтелодонты примерно 38 миллионов лет назад, а вымерли около 16 миллионов лет назад, затронув конец эпохи эоцена, олигоцен и начало миоцена. Вымерли скорее всего из-за появления более ловких и хитрых хищников, а также из-за изменения климата.

Несмотря на схожесть с современными кабанами, энтелодонты не являются их прямыми предками. Возможно, к счастью для нас, потому что даже современные одомашненные свиньи могут быть довольно агрессивными и нападать на человека.

Возникли энтелодонты в Азии, а затем заселили Европу и Северную Америку, постепенно эволюционируя, многократно увеличившись в размерах и отрастив мощнейшие челюсти и огромные изогнутые бивни.

Первоначально они, скорее всего были растительноядными, но к пику своего развития питались всем, что попадало в поле зрения, в том числе падалью. На Западе энтелодонтов за ужасающий внешний вид и мощные челюсти прозвали Адскими свиньями.

На черепах некоторых видов энтелодонтов есть множество неровностей и шишек, похожих на те, что есть у современных кабанов-бородавочников. Их назначение ученые толком не понимают, может быть это была защита для глаз или для демонстрации угрозы.

Тело у энтелодонтов было мощное и c большим горбом на спине. Предположительно, “адские свиньи” запасали в горбе жир, как бизоны. На крепких ногах раздвоенные копыта.

При раскопках в Вайоминге были обнаружены множественные останки животных, которые стали жертвами энтелодонтов. Выяснили это по следам на костях, которые подходили к зубам энтелодонтов.

Изучение этих останков показало, что энтелодонты часто убивали жертву, откусывая своими челюстями голову, затем обгладывали мясо с задней части туши, а останки оттаскивали в “тайники”, чтобы потом вернуться за мясом и доесть его.

В сказках и легендах многих народов встречаются истории о громадных кабанах величиной с дом. Может быть это просто фантазия, или же охотники находили останки энтелодонтов. Или же отдельные группы энтелодонтов смогли дожить до появления первых настоящих людей и навсегда остались в народной памяти.