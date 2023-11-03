 

МГТУ им. Баумана и Чечня заключили соглашение о разработке “Джихад-машины”

03.11.2023, 9:43, Разное
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Московский государственный технический университет имени Баумана подписал соглашение о разработке конструкторской документации для производства “Джихад-машин” в Чечне. Об этом рассказал глава министерства промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

Министр пояснил, что МГТУ им. Баумана берет на себя разработку конструкторской документации. Согласно словам Хакимова, соглашение о создании легкой маневренной боевой машины для специальных операций уже подписано с университетом в рамках поручения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

“В дальнейшем мы будем масштабировать производство в нашей республике”, – добавил глава регионального ведомства.

В январе правительство Чечни объявило о намерении начать производство легких военных автомобилей под названием “Джихад-машины”. Планируется, что их сборка будет осуществляться на заводе “Чеченавто”, после чего прототип должен пройти испытания в Российском университете спецназа.


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