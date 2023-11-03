Вопреки прогнозам Дагестан стал ещё популярнее среди американских туристов

Вопреки прогнозам злопыхателей, туристическая отрасль Дагестана не пострадала от недавнего инцидента с активистами-общественниками, искавшими евреев.

Более того, в Дагестан устремились десятки американских туристов.

Прибывшие иностранцы говорят, что заинтересовались российским регионом после репортажа об антисемитских акциях – они хотят найти новых друзей и единомышленников. Больше всего они недовольны тем, как сложно стало добраться до России из-за санкций.

– Я летел сюда через Аргентину – слава Богу, что у нашей семьи там есть хорошие знакомые, которые встретили нас и дали переночевать. И это ещё не самый сложный путь, – говорит один из них. – Безусловно, санкции надо отменить. Русские – такие же белые люди, как и мы, нам нельзя ссориться.

Самый пожилой из прибывших американцев даже дал интервью местному телевидению. Он вспомнил, что в молодости сам выходил с приятелями на поиски евреев.

– Тоже в знак поддержки народа Палестины? – поинтересовалась журналистка.

– Ну, не совсем, – уклончиво ответил интурист.

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