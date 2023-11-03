Apple оценила Android как инструмент массового слежения

На одном из слайдов внутренней презентации компании Apple было отмечено, что Android можно считать “инструментом массового слежения”. Об этом пишет редакция издания 9to5Google.

Данная презентация Apple была опубликована вместе с другими материалами, связанными с антимонопольным расследованием против Google. Она датируется 2013 годом и предназначалась для внутреннего использования. В ней Apple выделяет основные недостатки Android с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей. В документах также упоминаются такие компании, как Facebook (владелец Meta признан экстремистской организации и запрещен в России), Amazon и Microsoft.

По мнению 9to5Google, с момента создания данной презентации корпорация Google предприняла ряд шагов для улучшения конфиденциальности пользователей Android. Тем не менее журналисты считают, что Android все еще значительно уступает iOS в этом аспекте. Основной критикой со стороны 9to5Google является отсутствие аналогичной опции в Android, которая позволила бы пользователям отключать передачу данных рекламным партнерам.

В заключение 9to5Google подчеркивает, что все мобильные устройства, будь то iOS или Android, все равно определенным образом осуществляют мониторинг активности своих пользователей.