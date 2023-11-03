 

Apple оценила Android как инструмент массового слежения

03.11.2023, 8:31, Разное
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На одном из слайдов внутренней презентации компании Apple было отмечено, что Android можно считать “инструментом массового слежения”. Об этом пишет редакция издания 9to5Google.

Данная презентация Apple была опубликована вместе с другими материалами, связанными с антимонопольным расследованием против Google. Она датируется 2013 годом и предназначалась для внутреннего использования. В ней Apple выделяет основные недостатки Android с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей. В документах также упоминаются такие компании, как Facebook (владелец Meta признан экстремистской организации и запрещен в России), Amazon и Microsoft.

По мнению 9to5Google, с момента создания данной презентации корпорация Google предприняла ряд шагов для улучшения конфиденциальности пользователей Android. Тем не менее журналисты считают, что Android все еще значительно уступает iOS в этом аспекте. Основной критикой со стороны 9to5Google является отсутствие аналогичной опции в Android, которая позволила бы пользователям отключать передачу данных рекламным партнерам.

В заключение 9to5Google подчеркивает, что все мобильные устройства, будь то iOS или Android, все равно определенным образом осуществляют мониторинг активности своих пользователей.


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