Нижегородские ученые разработали алгоритм распознавания эмоций

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03.11.2023, 6:25, Разное
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Нижегородские ученые разработали инновационный алгоритм, способный распознавать эмоции. Эта новейшая разработка открывает широкий потенциал для понимания и анализа эмоционального состояния человека. Благодаря этому алгоритму, можно получить ценную информацию о состоянии людей, не зависимо от их субъективного представления о своих эмоциональных переживаниях.

Основой для работы алгоритма послужила система искусственного интеллекта, натренированная на большой базе данных различных эмоциональных выражений. В процессе обучения, алгоритм обрабатывал и интерпретировал информацию о физиологических и вербальных выражениях, связанных с определенными эмоциями. В результате, ученые достигли высокой точности распознавания эмоций.

Разработанный алгоритм уже прошел успешное тестирование на небольшой группе добровольцев, что подтвердило его эффективность. Теперь ученые планируют провести дальнейшие исследования и расширить базу данных, чтобы устройство могло узнавать более широкий спектр эмоций с еще большей точностью. Также планируется интеграция данного алгоритма в различные сферы, такие как психология, медицина, образование и развлечения.


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