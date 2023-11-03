 

На какую работу проще всего устроиться в России – названы профессии

03.11.2023, 5:58, Новости дня
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Согласно последнему исследованию, проведенному в России представителями сервисов “Работа.ру” и “Подработка”, проще всего устроиться на работу курьером, охранником или грузчиком. Эти профессии считаются доступными и требующими относительно низкого порога входа, что делает их привлекательными для многих людей.

Работа курьером является одной из самых популярных и востребованных профессий в современном обществе. Она предлагает гибкий график работы, возможность самостоятельно организовывать свое время и относительную свободу в выборе рабочих мест.

Охрана также является популярной профессией, которая предлагает множество возможностей для трудоустройства, передает телеканал “360”. Для этой работы требуется обучение и получение специальных лицензий, однако она обычно не требует высшего образования.

Грузчик – это еще одна профессия, которая считается относительно простой для трудоустройства. Для подобной работы требуется физическая выносливость и некоторые навыки в области безопасности.

Важно отметить, что хотя эти профессии могут быть доступными и относительно простыми для трудоустройства, они все же требуют определенных навыков, ответственности и соответствующей подготовки. Работа курьером, охранником или грузчиком может быть физически и эмоционально нагружающей, поэтому важно быть готовым к возможным трудностям и требованиям этих профессий.


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