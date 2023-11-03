Спасибо за это чудо: счастливый папа Костюшкин похвастался малышом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Стас Костюшкин поздравил своего
ребенка с днем рождения. 1 ноября
Богдану исполнилось 17 лет. Певец опубликовал нежное фото, на котором
запечатлена его третья супруга Юлия вместе с ребенком.
Богдан Станиславович увлекается
музыкой, спортом и рисованием. Он не исключает, что через некоторое время
пойдет по стопам звездного отца. Мама и папа не против, ведь самое главное –
счастье детей.
Всего у Стаса Костюшкина трое
сыновей. Самому старшему Мартину, рожденному в браке с танцовщицей из Магадана
Ольгой, сейчас уже 20. С Юлией исполнитель хита “Женщина, я не танцую” еще два
раза испытал радость отцовства: в 2006 родился Богдан, а в 2015 – Мирон.
Экс-солист дуэта “Чай вдвоем” редко
показывает на своих страницах в социальных сетях детей. Он старается оберегать их от повышенного внимания общественности. При этом каждое фото вызывает
сотни восторженных комментариев. Дети певца очень сильно похожи на отца:
уверенный взгляд, легкая полуулыбка и масса обаяния.
Стас Костюшкин смог стать отличным
примером для сыновей. Он поддерживает здоровый образ жизни, занимается спортом,
отказался от курения и выпивки. Певец имеет блестящее образование. Он окончил
Петербургскую консерваторию и Ленинградское музыкальное училище по классу
фортепиано.
Страна узнала о таланте Стаса Костюшкина в
середине 90-х. Вместе с Денисом Клявером они гастролировали в составе дуэта “Чай
вдвоем”. Позже каждый из певцов начал сольную карьеру. При этом мужчинам
удалось разойтись без конфликтов. Не так давно группа возродилась для того,
чтобы порадовать уже повзрослевших фанатов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет