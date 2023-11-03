Спасибо за это чудо: счастливый папа Костюшкин похвастался малышом

Стас Костюшкин поздравил своего

ребенка с днем рождения. 1 ноября

Богдану исполнилось 17 лет. Певец опубликовал нежное фото, на котором

запечатлена его третья супруга Юлия вместе с ребенком.

Богдан Станиславович увлекается

музыкой, спортом и рисованием. Он не исключает, что через некоторое время

пойдет по стопам звездного отца. Мама и папа не против, ведь самое главное –

счастье детей.

Всего у Стаса Костюшкина трое

сыновей. Самому старшему Мартину, рожденному в браке с танцовщицей из Магадана

Ольгой, сейчас уже 20. С Юлией исполнитель хита “Женщина, я не танцую” еще два

раза испытал радость отцовства: в 2006 родился Богдан, а в 2015 – Мирон.

Экс-солист дуэта “Чай вдвоем” редко

показывает на своих страницах в социальных сетях детей. Он старается оберегать их от повышенного внимания общественности. При этом каждое фото вызывает

сотни восторженных комментариев. Дети певца очень сильно похожи на отца:

уверенный взгляд, легкая полуулыбка и масса обаяния.

Стас Костюшкин смог стать отличным

примером для сыновей. Он поддерживает здоровый образ жизни, занимается спортом,

отказался от курения и выпивки. Певец имеет блестящее образование. Он окончил

Петербургскую консерваторию и Ленинградское музыкальное училище по классу

фортепиано.

Страна узнала о таланте Стаса Костюшкина в

середине 90-х. Вместе с Денисом Клявером они гастролировали в составе дуэта “Чай

вдвоем”. Позже каждый из певцов начал сольную карьеру. При этом мужчинам

удалось разойтись без конфликтов. Не так давно группа возродилась для того,

чтобы порадовать уже повзрослевших фанатов.