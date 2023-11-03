Мнение: О беспомощной Украине… Снова — мимо денег?



Фото © Reuters

Да уж, Джонсон — красава. Почти, как Трамп. Не мямля. Пацан сказал — пацан сделал.

Палата представителей #США (нижняя палата Конгресса) одобрила законопроект о помощи Израилю на 14,3 млрд долл. и отложила в долгий ящик 61,4 млрд долл. для Украины. Ровно так, как и обещал её новый спикер, республиканец Майк Джонсон. Но самое интересное, разумеется, в деталях.

Вкратце напомню контекст. Полтора месяца назад демократы и республиканцы не смогли договориться о бюджете на предвыборный 2024 год, в том числе из-за разногласий относительно помощи Украине. В итоге, чтобы избежать полной остановки финансирования федерального правительства, обе палаты приняли «временный» документ сроком на 45 дней, за рамки которого были вынесены многие спорные вопросы. В том числе украинский, становящийся по мере приближения президентских выборов всё более «токсичным». Срок временного финансирования истекает 17 ноября, а разногласий между двумя конкурирующими партиями меньше не становится. Из-за этого республиканцы, обладающие большинством в Палате представителей сменили её спикера, — вместо договороспособного Кевина Маккарти пришёл «трампист» Майк Джонсон, — а Белый дом, чтобы выбить #деньги для ВСУ объединил их в один пакет с «помощью Израилю», пострадавшему от атаки ХАМАС, и защитой американских границ от наплыва мигрантов. Вот этот сборный законопроект новый республиканский спикер решил принимать «по частям», отделив зёрна от плевел.

Проект помощи Израилю разногласий предсказуемо не вызвал. Его поддержали 226 членов нижней палаты, против проголосовали 196. К республиканцам, которые в настоящее время имеют большинство в палате представителей, присоединились 12 демократов. Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат США, а в случае принятия — отправится на подпись президенту Джо Байдену.

Впрочем, демократические сенаторы, составляющие большинство в верхней палате, отвергли такое разделение финансов и заявили, что разработают альтернативный проект. А Джо Байден ранее говорил, что наложит вето на законопроект, если он будет согласован без учёта интересов Украины. В Белом доме обещали продолжать работать с Конгрессом, чтобы достичь соглашения по запросу на дополнительное финансирование для ВСУ.

Что ещё интересно: республиканцы в Палате представителей объединили помощь Израилю с сокращением финансирования Налоговой службы (IRS), которое демократы включили в ранее подписанный Джо Байденом Закон о снижении инфляции 2022 года. Это побудило демократов обвинить их в использовании кризиса в Израиле для получения политических очков. со своей стороны республиканцы, которые с самого начала возражали против увеличения расходов IRS, заявили, что сокращение бюджета агентства необходимо для компенсации стоимости военной помощи Израилю. И вообще это, мол, укладывается в рамки «ответственного финансирования», потому что — «а вы наш госдолг видели?».

Короче, баталии обещают быть жаркими. Не исключено, они займут недели, а не дни. Сильное еврейское лобби, возможно, сосредоточится на проталкивании денег только для Израиля, поскольку проект предусматривает миллиарды для ЦАХАЛ, в том числе 4 миллиарда долларов на закупку систем защиты «Железный купол» и «Праща Давида» для противодействия ракетным угрозам ближнего радиуса действия, а также на некоторую передачу оборудования со складов США. Лоббисты украинских интересов окажутся в более сложной ситуации, так как поддержка Израиля в американском обществе намного сильнее, чем Украины. И над этим нависает угроза нового «шатдауна». Скучно, в общем, не будет.

У вас уже готов попкорн?

—